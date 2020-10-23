NATO Almanya’da Uzay Komuta Merkezi Kuruyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın yeni bir uzay komuta merkezi oluşturmaya hazırlandığı yolunda Avrupa basınında çıkan haberleri doğruladı. Brüksel’de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir video konferans düzenleyen Stoltenberg, “NATO kara, deniz, hava, siber ve uzay alanı dahil tüm alanlarda çığır açmaya devam etmeye kararlı” dedi.

Stoltenberg 2019 yılı Aralık ayında bir toplantıda yaptığı açıklamalarda uzayın NATO’nun operasyon alanlarından biri olduğunu söyleyerek “Çok önemli bir adım daha attık” ifadelerini kullanmıştı.

Sözkonusu uzay komuta merkezi Almanya’daki Ramstein Üssü bünyesinde oluşturulacak.

NATO Müttefik Hava Komutanlığı’na bağlı uzay biriminin, üyelerin uzay aktivitelerinin koordine edilmesi ve NATO’nun operasyonlarının uydular aracılığıyla desteklenmesinden sorumlu olacağını belirten Stoltenberg, bu yeni adımla uzayın “askerileştirilmesinin” hedeflenmediğini de birçok kez dile getirdi.

Diğer taraftan, Perşembe günü yaptığı konuşmada NATO müttefiklerinin uydularına ve uzay sistemlerine karşı tehditlerin mevcut olduğuna değinen NATO Genel Sekreteri, “Örneğin, Rusya ve Çin şu an karadaki hem askeri hem de sivil faaliyetler üzerinde ciddi etki yaratabilecek şekilde uyduları köreltme ya da yok etme kapasitesini geliştiriyor” dedi.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının Rusya’nın nükleer kapasitesini genişletmesinden de endişe duyduklarına da değinerek Amerika ile Rusya arasında yeni bir nükleer anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalara da yer veren Stoltenberg bir an önce ateşkese uyulması gerektiğini belirtti, Türkiye’ye ise “bölgedeki etkisini tansiyonu düşürme yönünde kullanma” çağrısı yaptı.

VOA