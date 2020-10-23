Kanye West, ‘En İyi Gospel Şarkıcısı’ ve ‘En İyi Hristiyan Albüm’ Ödüllerini Kazandı

2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Yakın zamanda İsa Mesih’e iman eden ve bir dizi sosyal yardım hizmetlerinde bulunan Rap yıldızı Kanye West, Billboard Müzik Ödülleri’nde hem ‘En İyi Gospel Şarkıcısı’ hem de ‘En İyi Hristiyan Albüm’ ödüllerini kazanan ilk Hristiyan sanatçı oldu.

West’in albümü Jesus Is King, Bethel Music, Casting Crowns, Hillsong United ve Skillet’i geride bırakarak ‘En İyi Hristiyan Albüm’ seçildi. West, Gospel yıldızı Kirk Franklin’i ve William McDowell’i geride bıraktı. Ayrıca en iyi 5 gospel şarkısının 4’üne aday gösterilerek ‘Follow God’ kategorisini de kazandı.

‘En İyi Hristiyan Sanatçı’ ödülünü ise Lauren Daigle kazandı. West, ödüle Elevation Worship, For King&COUNTRY ve Hillsong United ile birlikte aday gösterilmişti. Ünlü yıldız, Hristiyan Müzik ödüllerinde her kategoriden aday gösterildi ve 4’ünü kazandı.

Kanye West, Başkanlık yarışları için de hazırlandığını söylemişti. Mesajında, Mesih’te umuda sahip olmak ve komşunu sevmek üzerine odaklandı. Bu mesaj, Amerikan halkı arasında bir birlik çağrısı oldu. (CHL)

https://haber.sat7turk.com/kanye-west-en-iyi-gospel-sarkicisi-ve-en-iyi-hristiyan-album-odullerini-kazandi/