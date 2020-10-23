Güney Kafkasya’daki bugünkü istikrarsızlık, yarının Avrupa’daki istikrarsızlığıdır. Tatevik Hayrapetyan – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye terörle mücadeleden bahsederken şu anda bölgeye teröristleri Ermenilerle mücadele için getiriyor.

Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin “İm Kaylı” fraksiyonu üyesi Tatvik Hayrapetyan, bunu AKPM’de “Türkiye’deki siyasi muhalefet ve sivil toplum üzerinde yeni baskılar. Rapor tartışılırken “Avrupa Konseyi standartlarına acil olarak uyulmalıdır.

Azeri milletvekillerinin Türkiye’yi savunmada Türk milletvekillerinden daha aktif olması garip değil, çünkü Azerbaycan giderek Türkiye’nin bölgelerinden biri haline geliyor.

Ayrıca Bakü diktatörü İlham Aliev, Türkiye ve Azerbaycan’ın sorunlarını etnik faktör temelinde çözmeye çalıştıklarını açıkça belirtmiştir.

Türkiye terörle mücadeleden bahsederken, şu anda Türkiye Ermenilere karşı savaşması gereken Dağlık Karabağ bölgesine teröristleri getiriyor.

“Bundan bahsetmiyorum, uluslararası basın ve bazı ülkelerin liderleri bundan bahsediyor ve açık gerçekler sunuyorlar” dedi.

Türkiye’nin, iddia ettikleri gibi Azerbaycan’ı sadece diplomatik olarak desteklemediğini, aynı zamanda Azerbaycan’ın saldırganlığını desteklemek için asker göndermeye hazır olduğunu açıkça belirttiğini vurguladı.

Azerbaycan’da 17 yıl diktatör tarafından yönetilen ve cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının karısı olduğu bir ülkede demokrasiden bahsediyorlar.

Sonuçta, iç ve dış politika birbirine bağlı ve artık Türkiye’nin dünyanın farklı bölgelerinde istikrarı bozucu bir rol oynadığı açıktır.

“Güney Kafkasya’da bugünün istikrarsızlığı yarının Avrupa’daki istikrarsızlığıdır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu