Ermenistan Cumhurbaşkanı ile Macron Karabağ’ı görüştü

Paris’te Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı’nda yapılan görüşmede taraflar Aerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı gerçekleştirdiği sadırganlıkları ele alındı.

Macron, Sarkisyan ile bir araya gelmeden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Armen Sarkisyan ve Emmanuel Macron arasındaki görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Ermenistan-Fransa-Karabağ-Macron/196368