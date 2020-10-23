Dünyaca ünlü Ermeni sanatçılardan Karabağ konseri

Dünyaca ünlü bir grup Ermeni müzisyenler ve şarkıcılar, 26 Ekim’de “Konser Artsakh için” hayırseverlik programını hayata geçirecek.

Konserde, ABD’li Ermeni şarkıcı ve yapımcı Sebuh Simonian, “System of a Down” (SOAD) rock grubunun solisti Serj Tankian, avangard-folk sanatçısı Arto Tunçboyacıyan, Lübnan’lı Ermeni müzisyen ve kemancı Ara Melikyan ve birçok diğer ünlü isimler yer alacak. “Creative Armenia” ve Ermeni Hayırsever Genel Birliği’nin inisiyatifi ile düzenlenen konserin hedefi, 27 Eylül’den beri Azerbaycan’ın ve yabancı teröristlerin saldırılarından kanayan Dağlık Karabağ halkına yardım etmektir. Organisatörler, bu şekilde Artsakh sorununa dünyanın dikkatini çekmek ve Ermeni halkına destek veren bağış kampanyalarına katılma çağrısını yapmak istiyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin tüm sınırı boyunca saldırıya geçti. Geniş çaplı savaş operasyonlarında sık sık hem Karabağ, hem Ermenistan’ın sivil yerleşim yerleri hedef alınırken, Türkiye de Suriye, Libya ve Afganistan’dan kiralık askerler ve teröristleri Azerbaycan tarafından savaşmak üzere bölgeye sevk etti.

ERMENİ HABER AJANSI