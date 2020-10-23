Azerbaycan’a üst üste darbe! Milli Kahramanı Şükür Nariman oğlu Hemidov etkisiz hale getirildi

Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan terör güçlerinin Artsakh’a karşı (Dağlık Karabağ) başlattığı savaş operasyonları kapsamında Azerbaycan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Azerbaycan sivil alanları bombalarken, Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu birimleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde bir başka yüksek rütbeli subayı etkisiz hale getirdi.

Artsakh Savunma Ordusu birimlerince Artsakh’ın Sanasar (Gubadlı) bölgesinde Albay olarak görev yapan ve ‘Azerbayan’ın Milli Kahramanı’ ünvanına sahip olan Şükür Nariman oğlu Hemidov etkisiz hale getirildi.

Şükür Hemidov bu ünvanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ’22 Nisan 2016 tarihli emriyle’ almıştı.

Nisan 2016’da yaşanan 4 Günlük savaşının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ordusunun üç komutanına ‘Azerbaycan Milli Kahramanı’ ünvanı vermişti. Bu komutanlardan biri Ermeni askerlerince Nisan savaşında imha edilmişti. Bunlardan hayatta kalan tek komutan Mayıs Barhudarov’dur.

Sosyal medya Azerbaycanlı kullanıcılar, konu ile ilgili hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak bir tek Mayıs Barhudarov’un kaldığını yazdıar.

ERMENİ HABER AJANSI