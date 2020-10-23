ABD Temsilciler Meclisi’ne Karabağ’ı tanıyan karar tasarısı sunuldu

ABD Kongresi’ndeki Ermeni Dostluk Grubu eşbaşkanı Frank Pallone, 31 temsilci ile ortak hazırladıkları Artsakh Cumhuriyeti’nin tanımasını öngören karar tasarısınıTemsilciler Meclisi’ne sundu.

Amerika Ermeni Davası Konseyi (ANCA) tarafından yayınlanan açıklamada, “Frank Pallone, 31 temsilci ile ortak hazırladığı güçlü bir tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sunarak Artsakh Cumhuriyeti’ni resmen tanıma çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin tüm sınırı boyunca saldırıya geçti. Geniş çaplı savaş operasyonlarında sık sık hem Karabağ, hem Ermenistan’ın sivil yerleşim yerleri hedef alınırken, Türkiye de Suriye, Libya ve Afganistan’dan kiralık askerler ve teröristleri Azerbaycan tarafından savaşmak üzere bölgeye sevk etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/ABD-Karabağ/196381