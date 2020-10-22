Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs üçlü zirveden Türkiye’ye karşı ortak bildiriyle ayrıldı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fattah el-Sisi yaptıkları açıklamalarda Akdeniz’deki durumun normale dönmesini arzu ettiklerini belirterek yükselen tansiyondan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Miçotakis, “Bu üçlü toplantının zamanlaması, maalesef Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de neden olduğu ek risklerle çakıştı. Suriye’den Libya’ya, Somali’den Kıbrıs’a, Ege’den Kafkasya’ya saldırgan eylemler içeren emperyal fanteziler içindeler” diyerek Ankara’nın artık hoş görülemez ağırlıkta saldırgan bir retorik ve meydan okuma ile devamlı çevresini provoke ettiğini ileri sürdü.

Miçotakis’e göre Ankara sadece uluslararası hukuku çiğnemekle kalmıyor aynı zamanda ABD, Rusya başta olmak üzere Arap dünyası gibi tüm bölgesel ve küresel güçlerin pozisyonları ile de çelişkili hareket ediyor.

Miçotakis ayrıca Tripoli hükümeti ile yapılan deniz hukuku anlaşmasının da yasal olmadığını ve Türkiye’nin Libya’daki krizi tırmandırdığını söyledi ve tüm bu alanlarda üç ülkenin de aynı fikirde olduğunu kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİYE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta düzenlenen Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi