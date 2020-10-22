Papa konuştu Katolik kilisesi karıştı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in eşcinsel evliliğe yasal bir zemin hazırlanması konusundaki sözleri Katolik dünyasında gündem oldu. Papa’nın açıklamaları uluslararası haber ajansları tarafından ‘son dakika’ olarak servis edildi.

Dün akşam bütün uluslararası haber ajansları bu açıklamayı ‘son dakika’ olarak geçti. Tarihte belki de ilk kez Katolik Kilisesi’nin başındaki bir isim eşcinsel evliliği konusunda adım atılması gerektiğini söyledi.

Roma Film Festivali kapsamında gösterilen ve hayatının konu edildiği ‘Francis’ isimli belgeselde Papa Francis eşcinsel evliliğe ilişkin olarak, “Yasalar yapmak zorundayız. Böylece yasal olarak bir zemin oluşturmuş oluruz” açıklamasında bulundu.

Eşcinsel Katolikler ve Katolik kilisesi mensubu olmayan çevreler Papa’nın açıklamalarını olumlu karşılarken tarihsel olarak eşcinselliğe karşı tutumu ile bilinen Katolik kilisesinin diğer uzantılarının konuya nasıl bir tepki vereceği henüz belli değil.

‘KİLİSE ÖĞRETİLERİ İLE ÇELİŞİYOR’

Katolik Kilisesi’nin muhafazakar tarafını temsil eden ABD Rhode Island’dan Piskopos Thomas Robin, “Papa’nın açıklamaları kilisenin uzun süredir ortada olan öğretileri ile açık bir şekilde çelişiyor” açıklamasında bulundu. Robin Papa’nın sözlerine açıklık getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Papa Françis’in eşcinsel evliliğe yasal statü verilmesi sözlerini kamera açıkken mi söyleyip söylemediği konusunda küçük bir tereddüt de bulunuyor.

Papa’nın yakın arkadaşları arasında olan Cizvit papazı Antonio Spadaro açıklamaların kilisenin doktrininini etkileyemeyeceğini söylüyor.

Belgeselde yer alan ifadelere göre Papa Francis’in eşcinsel evliliğe karşı bir tavrı olmadığı biliniyor ama yaptığı destek açıklaması şu ana kadar bir Papa’nın açıktan açığa konu hakkında verdiği en büyük belki de tek destek oldu.

Papa Francis’in hayatını konu alan The Two Popes filminde Papa Francis’i deneyimli aktör Johnatan Pryce oynadı. Anthony Hopkins de yapımda Papa II. Jean Paul’ü canlandırdı.

AÇIKLAMA KİME YAPILDI TARTIŞMASI

Belgeselin yönetmeni Evgeny Afineevsky New York Times’a yaptığı açıklamada Papa’nın “Yasalar yapmak zorundayız. Böylece yasal olarak bir zemin oluşturmuş oluruz” açıklamasını direkt olarak kendisine yaptığını ve sözlerin belgeselde yayınlandığını söyledi. Ortada atılan bir iddiaya göre ise açıklama geçen yıl Meksikalı gazeteci Valentina Alazraki’ye yapıldı. Alzaraki olayı anımsamadığını söyledi.

Papa’nın eşcinsel evliliğe karşı ilk destek açıklaması belgeseldeki değil. 2010 yılında Arjantin eşcinsel evliliği için oylamaya giderken Francis yasaya açıktan olmasa da destek vermişti.

2014 yılında İtalya’nın en büyük gazetelerinden Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada ise eşcinsel evliliği konusundaki duruşunu “Her örneği kendi içinde değerlendirmeliyiz” diyerek özetlemişti.ʻʻEşcinsellerin aile olmaya hakkı vardır. Onlar Tanrı’nın çocuklarıdır ve aile olmaya hakları vardır. Kimse dışlanmamalı ve bunun yüzünden mutsuz olmamalıdır

Papa Francis

New York Times’ta yer alan makaleye göre Katolik Kilisesi eşcinsel olmayı bir günah olarak tanımlamıyor ancak eşcinsel ilişki “doğası gereği” bir bozukluk olarak kabul ediliyor. Önceki Papa, II. Jean Paul eşcinsel evliliğe karşı olduğunu açık bir şekilde dile getirirken Katolik dünyasının büyük bir bölümü eşcinsel evliliği Katolik kilisesinin evlilik konusundaki pozisyonuna tehdit olarak görüyor.

PAPAZLAR NE DİYECEK?

Kilise ve eşcinsellerin arasındaki ilişkiler üzerine kitap yazan Cizvit Papazı James Martin açıklamaları, “LGBTİ topluluğu ve kilise ilişkileri üzerine büyük bir adım. Papanın açıklamalarından sonra psikopozlar için eşcinsel evliliğinin evlilik kurumuna karşı olduklarını söylemek daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

Papa 2013 yılında Brezilya’ya yaptığı bir seyahatte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken eşcinsel evliliği konusundaki tavrı sorulduğunda, “Ben kimim ki yargılayayım” cevabını vermişti.

Papa Francis/Fotoğraf: Reuters

‘TANRI SENİ BÖYLE SEVİYOR’

2016 yılında başka bir belgesel kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulunan Papa Francis eşcinsel evliliğini reddetmiş fakat din görevlilerine geleneksel ilişki yaşamayan insanlara karşı daha hoşgörülü olmaları gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Papa Şili’de cinsel olarak istismar edilmiş eşcinsel birey Juan Carlos Cruz’a, “Tanrı seni böyle yarattı ve seni böyle seviyor ve Papa da seni böyle seviyor” demişti.

Papa Francis döneminde bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceği yönündeki tezler Vatikan tarafından reddedilmiş aynı zamanda eşcinsellerin kardinal seçilmemesinin daha iyi olacağı da vurgulanmıştı.

Papa, “Eğer küçücük bir tereddüttünüz varsa onları reddedin. Manastırda yaşamaları ikili bir hayat sürmelerinden daha iyidir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından kilise bünyesindeki eşcinsellerin eşcinselliklerini saklamak zorunda kaldıklarına yönelik söylemler artmıştı.

Katolik dünyası Papa’nın eşcinsel evlilik üzerine sözlerini daha uzun bir süre tartışacağa benziyor…

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/papa-konustu-katolik-kilisesi-karisti-6093063/