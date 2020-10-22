İran’da geniş kapsamlı hava savunma tatbikatına start verildi

İran, BM 2007’den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının ardından ülkenin yarısından fazlasını kapsayan “Velayet Semaları Savunucuları 99” adlı geniş kapsamlı hava savunma tatbikatına başladı. Başkent Tahran’ın 220 kilometre doğusunda yer alan Simnan eyaletinde icra edilen tatbikata sırasında yerli hava savunma sistemleri başarı ile denendi.

Askeri tatbikata dair açıklamada bulunan Hatemü’l-Enbiya Karargahı Komutan Yardımcısı General Abbas Ferecpur, bu tatbikatta yer alan tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.General Ferecpur ayrıca, tatbikatta alçak, orta ve yüksek irtifalarda hava tehditlerine karşı çeşitli tiplerde yerli füze sistemleri, bombardıman uçakları, insansız hava araçları, radarlar, elektronik savaş ekipmanları ve iletişim sistemlerinin kullanılacağını belirtti.

Hatırlnacagı üzere Tahran yönetimi, 18 Ekim itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini açıklarken, Washington, İran’a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere ve kişilere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI