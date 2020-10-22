Ermenistan Kamu Radyosu, Serdar Ortaç’ı cepheye sürüp ‘öldürdü’

Ermenistan Kamu Radyosu, ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı haberde popçu Serdar Ortaç’ın fotoğrafını kullandı. 20 sene önce bedelli askerlik yaptığı sırada oyuncu Kaan Girgin ile olan fotoğrafı haberde yer aldı. Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, Karabağ’da Azerbaycan ile devam eden çatışmalarla ilgili haberlere yer verirken Serdar Ortaç görseli kullandı. Kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin‘in fotoğrafı kullanıldı. Sitedeki 21 Ekim tarihli “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberde de Serdar Ortaç’ın fotoğrafı kullanıldı. Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda çekilen bir kare. Fotoğrafta 178’inci Piyade Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor. Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirterek, “Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ) Artı Gerçek