Artsakh Defense Army releases names of 40 more fallen soldiers

The Artsakh (Nagorno-Karabakh) Defense Army has released the names of 40 more servicemen killed repulsing the Azerbaijani aggression.
Vardanyan Mkrtich Khachatur, born in 1987
Balasanyan Khachatur Sergey, born in 1985
Grigoryan Vanik Arakel, born in 1984
Sahakyan Garnik Rօbert, born in 1985
Mardanyan Hayk Romik, born in 1979
Babajanyan Aleksey Aleksey, born in 1978
Gevorgyan Artur Rubik, born in 1980
Kirakosyan Armen Asatur, born in 1984
Melkonyan Serob Samvel, born in 1989
Shakhmuradyan Hakob Manvel, born in 1995
Kirakosyan Artur Avetis, born in 1977
Avetisyan Arsen Sahak, born in 1985
Davtyan Gagik Khachatur, born in 1977
Tadevosyan Vagharshak Harutyun, born in 1981
Ghanadyan Shahen Lavrent, born in 1978
Mkrtchyan Sargis Feliks, born in 1994
Sargsyan Arshaluys Gagik, born in 1996
Reservist Hajinyan Hovhannes Ashot, born in 1981
Hovsepyan Artur Sos, born in 1987
Ghularyan Aram Vazgen, born in 1992
Reservist Amirkhanyan Mkhitar Martik, born in 1989
Edilyan Arayik Ararat, born in 1995
Khachatryan Mayis Vazgen, born in 1987
Yenokyan Artak Samvel, born in 2000
Yesayan Vashiktor Grisha, born in 1986
Grigoryan Armen Gagik, born in 1988
Hovhannisyan Hrant Ararat, born in 1991
Simonyan Gevorg Grigor, born in 1987
Andreasyan Zhirayr Suliko, born in 1977
Martirosyan Armen Seyran, born in 1987
Misakyan Arkadi Tigran, born in 1985
Karapetyna Harutyun Hamlet, born in 1996
Gogoryan Aren Aleksandr, born in 1991
Gasparyan Sirekan Aharon, born in 1994
Varosyan Avetik Arsen, born in 1990
Ohanyan Vakhtang Aghvan, born in 1996
Reservist Gulinyan Nver Zhora, born in 1996
Reservist Arushanyan Eduard Hrantik, born in 1972
Srapionyan Arman Artak, born in 1999
Hakobyan Davit Gagik, born in 2000
https://www.panorama.am/en/news/2020/10/22/Artsakh-Defense-Army/2386301?__cf_chl_jschl_tk__=a41daaca3a5e523d5b0ac09e059dd04637e2d4fd-1603381830-0-AbVJ01SG8fomIkN8rsSzDipiYzt4fIeJgcB1vyZcc8F5TykfGxAlXHkF3rfblMwZNi5XKG2yNHczB_Xrqz7zBcmpu91MSyQcoHFxRadD1d__NbGY65F-n8kcopjPvcTawOv9VF4y1OJT8tnwoFX41cm7wss5v8mlR28t4Llqmmc5fK21U3yrafxGiuqC6CCnMmGVHVES1Rkae6dQQqaWVcomRnThm2hBzdABOL2Ruw347Sn5HPy4mvbCXK_HTh_9BfWEfFwZwaliH1q18EJErp0iOVCoNR8v6f95LV43vstzt8_Zf3itebJPIWoI6pocvfVzIqg-MZzrpcvoS0IGLGo
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