Aliyev: “Karabağ’da Ermeniler’e Kültürel Özerklik Verilebilir”

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ’daki Ermeniler’e “kültürel özerklik” verilmesi görüşünü reddetmediklerini söyledi.

Rus RIA haber ajansına göre, Aliyev ayrıca bölgeye gözlemci ve barış gücü birlikleri gönderilmesine karşı olmadıklarını ancak Azerbaycan yönetiminin de kendi şartları olacağını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana uzlaşmazlık konusu olan ve 27 Eylül’de çatışmaların yeniden alevlendiği Dağlık Karabağ ile ilgili uluslararası görüşmeler sürüyor.

Bu çerçevede Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları Cuma günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. Görüşme öncesinde iki bakan Moskova’yı ziyaret etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da dün Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) ve NATO yetkilileriyle biraraya geldi. Görüşmeler sırasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Dağlık Karabağ ile ilgili uzlaşmazlıkta herhangi bir tarafın yanında olmadığını söyledi. Stoltenberg her iki tarafa da ateşkese uyma çağrısı yaptı. Sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Stoltenberg barışçı bir çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini, Minsk Grubu’nun gözetiminde yürütülen müzakerelerin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Dağlık Karabağ’da ilan edilen ikinci ateşkese rağmen Pazartesi günü de bazı bölgelerde yoğun topçu ateşi ve ağır çatışma haberleri gelmişti.

Azerbaycan, Pazar günü ateşkesin devreye girmesinden birkaç saat sonra, Ermeni güçlerinin Azerbaycan’da bir petrol boru hattına attığı füzeyi “etkisiz” hale getirdiğini açıklamıştı. Ermenistan ise füze attığı suçlamasını reddetti.

Son ateşkes, Rusya’nın öncülüğünü yaptığı daha önceki ateşkesin çatışmaları durdurmayı başaramaması üzerine Cumartesi günü kabul edilmişti. 1990’lı yıllardan bu yana en kanlı çatışmalara sahne olan Güney Kafkasya’da 27 Eylül’den beri yaşanan son çatışmalarda ölenlerin sayısı bini aştı.

Bu ay başında Moskova’da hazırlanan ateşkes anlaşması, tarafların tutuklu takası yapmasını ve ölenlerin cenazelerinin karşılıklı olarak iade edilmesini amaçlıyordu. Ancak anlaşmanın çatışmaları durdurmaya etkisi olmadı.

Yeni ateşkes, Cumartesi günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ermeni ve Azeri dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinden sonra açıklanmıştı.

Pazartesi günü yeniden barış çağrısı yapan Lavrov, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin öfke dolu söylemin sona erdirilmesinin önemli olduğunu belirtti, “Bunun için büyük çaba sarfetmek gerekmiyor” dedi.

Rusya, Fransa ve ABD’nin başkanlığını yürüttüğü Minsk Grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında çatışmaların sonlandırılması için girişimlerde bulunmuştu.

Türkiye, arabuluculuk girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydederken Azerbaycan, Ankara’nın barış inşa etmede rol oynamasını talep ediyor. Bakü, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmesini isterken Ermenistan bunu reddediyor ve Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ’da toprak ilhak etmekle suçluyor.

Bakü’den Cumartesi günü yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana 61 Azeri sivilin öldüğü, 282 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Açıklama, Azeri ordusunun verdiği kayıplara ilişkin ayrıntı içermedi. Dağlık Karabağ ise 729 askeri personelin ve 36 sivilin öldüğünü kaydetti.

https://www.amerikaninsesi.com/a/aliyev-karabag-ermeni-kulturel-ozerklik-azerbaycan-ermenistan-catisma/5631420.html