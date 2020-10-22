ABD’den Laleş Tapınağı’na 500 bin dolar bağış

DUVAR – ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Ezidilerin kutsal mekanı Laleş’in restorasyonu için 500 bin dolarlık bağışta bulundu. ABD’nin Laleş için yaptığı bağış 1 milyon dolara yükseldi.

Rudaw’ın aktardığına göre ABD Erbil Başkonsolosu Rob Waller, dün Laleş’i ziyaret ederek Ezidi liderlerle görüştü. Rob Waller ziyareti sırasında Laleş’in restorasyonu için Ezidi yetkililere 500 bin dolarlık bağış çekini takdim etti.

Rob WallerLaleş’te incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Kutsal mekan Laleş’i ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur” dedi.

Duhok’un Şeyhan ilçesindeki Laleş, her yıl kutsal günlerde Kürdistan Bölgesi ve dünyadaki binlerce Ezidi tarafından ziyaret ediliyor. (Rudaw)

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