ABD Kongre Kütüphanesi ‘Ermeni Soykırımı’ başlığını kullanmaya başlayacak

Dünyaca meşhur ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian kendi Instagram sayfasından paylaşımda bulunarak ABD Kongre kütüphanesi bundan sonra ‘Ermeni Soykırımı’ başlığını kullanacağını duyurdu. Daha önce bu konuyla ilgili farklı kitaplar ‘Ermeni katliamları’ başlığı altında yer alıyordu.

Kardashian bunu doğum gününün en güzel hediyesi olarak tanımladı. 21 Ekim tarihinde 40 yaşını dolduran Ermeni reality show yıldızı bunun ABD Kongresi tarafından Ermeni Soykırımını tanımaktan bir sene sonra Karabağ’a karşı büyük kapsamlı saldırının gerçekleştirdiği bu günlerde önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kim Kardashian Kongre kütüphanesi çalışanlara ve Kongre üyelerine Ermenileri savunmaya yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kardashian paylaşımda “Biz bu zor durumda savaş amğduru olan tüm erkekler, kadınlar ve çocuklar için dua etmeye devam ediyoruz. Biz küresel olarak tek bir Ermeni Milletiz” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI