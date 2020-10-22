ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈԻԵՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ / PATRİK HAZRETLERİ KARAGÖZYAN OKULU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ՝ Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանի, 21 Հոկտեմբեր 2020, Չորեքշաբթի, երեկոյեան հանդիպում մը ունեցաւ Գարակէօզեան Վարժարանի Խնամակալութեան անդամներուն հետ: Ատենապետ` Տիգրան Կիւլմէզկիլի գլխաւորած Խնամակալութեան անդամները, Նորին Ամենապատուութիւնը հիւրասիրեցին Օրթագիւղի ափին ճաշասրահի մը մէջ:

Պատրիարք Հայրը, առաջին հերթին Գարակէօզեան Վարժարանի

գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ ստացաւ վարչայիններէ։ Զրոյցի տեւողութեան ընթացքին, օրակարգի եկաւ վերջերս Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան եւ Գարակէօզեան Վարժարանի Խնամակալութեան միջեւ ծնունդ առած կալուածական հարցը։ Նորին Ամենապատուութիւնը, լսեց վարչայիններու գաղափարները եւ ապա իր հայրական յորդորը ուղղեց ներկաներուն: Պատրիարք Հայրը յայտնեց թէ այս հարցի կապակցութեամբ նախորդ օր ալ հանդիպում ունեցած էր Պետրոս Շիրինօղլուի գլխաւորած Ս. Փրկիչ Ազգ. Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան անդամներուն հետ ու փափաք յայտնեց որ այս հարցը խաղաղ եւ բարւօք ելքի մը հասնի։ Ի միջի այլոց, Պատրիարք Հայրը Քորոնա Համավարակի դժուարին օրերուն կարողութիւն մաղթեց ներկայ վարչայիններուն:

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 21 Ekim 2020, Çarşamba, saat 19.00’da Karagözyan Okulu Vakıf Yönetim Kurulu’yla görüştü. Patrik Hazretleri’ne, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan refakat etti. Dikran Gülmezgil başkanlığındaki Karagözyan Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Patrik Hazretleri’ni Ortaköy sahilinde bir yemek salonunda konuk ettiler.

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak Karagözyan’ın faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgiler aldı. Sohbet esnasında, son zamanlarda S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve Karagözyan Okulu Vakfı arasında bir taşınmaz nedeniyle meydana gelen anlaşmazlık gündeme geldi. Patrik Hazretleri, bu konu hakkında öncelikle yöneticilerin düşüncelerini dinledi ve sonrasında pederane öğütlerde bulundu. Patrik Hazretleri, bu doğrultuda, bir önceki gün de Bedros Şirinoğlu başkanlığındaki S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, bu anlaşmazlığın huzurlu bir şekilde nihayete erişmesini diledi. Bununla birlikte, Patrik Hazretleri, özellikle Corona Virüs pandemi sürecindeki bu zorlu günlerde, yöneticilere başarılar diledi.

Աղբիւր։ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԹՈՒՐՔՈՅ https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/