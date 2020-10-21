Yavrucuğum, bin kere söyledik, aldatıyorlar seni – Ermenistan Kamu Radyosu

Yavrucuğum, bin kere söyledik, aldatıyorlar seni

Yavrucuğum, bin kere söyledik, aldatıyorlar seni, şimdi de kıtalararası bir “Yars” balistik füzemiz olduğu ortaya çıktı.

“Yavrucuğum, bin kere söyledik, aldatıyorlar seni.

Bir Hadrut’u işgal ediyorlar, bir bilmem ne yapıyorlar, şimdi de sana Ermeni ordusunun vurulan silahların listesini vermişler.

Bin kere dedik bizde “Uragan” yok. Bu da bir şey değil, demek bizim kıtalararası balistik “Yars” füzemiş varmış da haberimiz yokmuş”,- diye yazmaktadır Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Facebook sayfasında.

Ermenistan Kamu Radyosu