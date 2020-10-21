Son dakika haberi… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Ermenistan mesajı

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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ndan Paşinyan’ın açıklamalarına cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.

Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:

Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020

Kalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Paşinyan’ın, ‘Karabağ’da diplomatik çözüm yok’ şeklindeki açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-dan-ermenistan-mesaji-2843458