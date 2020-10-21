Siyaset bilimciye göre, Bayraktar’ın vurulması hem müzakere anlamında, hem de savaş alanında etkisi olabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Siyaset bilimciye göre, Bayraktar’ın vurulması hem müzakere anlamında, hem de savaş alanında etkisi olabilir

Siyaset bilimci Alexander Markarov’a göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Türk yapımı Bayraktar İHA’larının vurulması, hem savaş alanında hem de müzakere sürecinde durumu değiştirebilir. Siyaset bilimci bunu bir sohbette söyledi.

“İHA sayesinde Azerbaycan’ın savaş alanında belli bir avantaj elde ettiği söyleniyor.

Bu durum, Alman milletvekillerinin Stepanakert’teki durumu insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen bir soykırım olarak adlandırmasına bile izin verdi.

Askerimizin son zamanlarda neden daha fazla insansız hava aracı, özellikle de Bayraktarları vurabildiğinin sebeplerine girmeden, bu durumda karadaki durumun değişebileceğini söyleyebiliriz.

Markarov, “Silahlı kuvvetlerimizin Azerbaycan’ın şimdiye kadar geçici bir avantaja sahip olduğu kısımda hasar vermede daha başarılı olması, müzakere sürecinde teorik olarak ‘askeri alanda’ bir etki yaratabilir,” dedi.

Türkiye’den Azerbaycan’a bu tür drone tedarikine değinen Markarov, Türkiye’nin Bayraktar’ı kullanamayacak bir ülkeye tedarik etmesine gerek olup olmadığını düşünmesi gerektiğini söyledi.

“Azerbaycan, Temmuz olayları sırasında daha önce yenilmez olduğu düşünülen ilgili İsrail İHA’sını çoktan kaybetmiş olması gerçeğiyle bir dünya rekoru kırdı.

Markarov, “Türkiye, Bayraktar’ı 5. nesil askeri teçhizatı kullanamayan bir ülkeye tedarik etmenin ne kadar uygun olacağını düşünmelidir” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu