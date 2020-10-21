Papa Francis, eşcinsel evlilikleri onayladı: Onlar da aile kurma hakkına sahiptir

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, bir belgeselde verdiği röportajda, eşcinsel çiftleri onaylayarak, “Eşcinseller de Tanrı’nın çocuklarıdır. Onlar da aile kurma hakkın sahiptirler” ifadelerini kullandı.

Papa Francis eşcinsel birliktelik konusunda bilinen olumlu görüşünü ilk kez papa olarak da açıkladı.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, ‘Francesco’ adlı kendisiyle ilgili çekilen bir belgeselde eşcinsellerin de aile kurma hakkın sahip olduğunu söyledi.

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DHA’da yer alan habere göre, belgeselin ortalarında yer alan röportajda konuşan Papa Francis, “Eşcinseller de aile kurma hakkın sahip. Onlar da Tanrı’nın çocuklarıdır. Sahip olmamız gereken şey bir medeni birlik yasasıdır; bu şekilde yasal olarak kapsanırlar” dedi.

Papa Francis daha önce de, Arjantin’de Başpiskoposluk görevinde bulunurken eşcinsel çiftler için sivil birliktelikleri eşcinsel evliliklere alternatif olarak onaylamıştı.

https://www.birgun.net/haber/papa-francis-escinsel-evlilikleri-onayladi-onlar-da-aile-kurma-hakkina-sahiptir-320032