Macron ve Putin Dağlık Karabağ’ı görüştü; ‘esaslı müzakere’ çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ sorununu ele aldı.

Paris’ten yapılan açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında arabuluculuk rolünü üstlenen Minsk grubuna ABD ile başkanlık eden iki liderin, iki Güney Kafkas ülkesinin “esaslı müzakerelere” yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ ve çevresindeki çatışmaları sona erdirmek amacıyla bu cuma Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.

Paris yönetimi ayrıca Macron’un Putin’den terörizm ve gizli göçle mücadelede iki ülke işbirliğini güçlendirmesini de istediğini ifade etti.

Moskova doğumlu, 18 yaşındaki Çeçen asıllı bir kişi, sınıfta Hz. Muhammed’in karikatürlerini gösterdiği için bir tarih öğretmeninin kafasını geçen cuma Paris yakınlarında kesmişti. Saldırı, Fransa uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Euronews