Kapadokya bölgesindeki Mokisos antik kenti turizme kazandırılacak

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

Kapadokya bölgesinin en geniş ören yeri olarak bilinen Mokisos (Nora) antik kenti, turizme kazandırılacak. Bölgede başlatılan kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar, ”Bölgede başlayacak kazıyla bin adet ev ile kentin merkezinde büyük bir piskoposluk sarayı ve kilisesi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu dolgu toprağının altında çok değerli bir tarih yatıyor” dedi.

Aksaray’ın Helvadere beldesinde Hasandağı eteklerinde bulunan Mokisos antik kentinin turizme kazandırılması için arkeolojik kazı çalışması başladı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemede bulundu.

VALİ AYDOĞDU: TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Vali Hamza Aydoğdu, Mokisos antik kentinin turizme kazandırılacağını belirterek, ”Kültür Bakanlığımız, hocalarımız ve Valiliğimiz hep beraber bu antik kente sahip çıkacağız. Antik çağ kalıntılarına, tarihine, dokusuna sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

’32 KİLİSE, 20 SARNICI TESPIT ETTIK

Kazı başkanı Doç. Dr.Tolga Uyar da Viranşehir olarak da bilinen Mokisos antik şehrin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bölgesel başkentlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Uyar, ”O dönemde burada bin adet sivil konut inşa edilmiş. Dolayısıyla 5 ve 6’ncı yüzyılın en yoğun nüfuslu kentlerinden bir tanesi Nora antik kentiydi. Bu şehir Kapadokya bölgesinin en geniş ve bugüne kadar en iyi korunmuş ören yerinden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Antik kentte konutlar dışında, yıkıntı halinde olanlarla birlikte yaklaşık 32 kilise yapısı, 20 sarnıcın tespit edildiğini kaydeden Doç. Dr. Uyar, mimarileri esas alınarak incelenen kiliselerin yaklaşık olarak 6’ncı yüzyılın ortasıyla, erken 7’nci yüzyıl arasında inşa edildiğini bu yapıların Bizans mimarisinin ortak dönemsel karakterlerinden bazılarını yansıttığını söyledi.

https://www.dha.com.tr/yurt/kapadokya-bolgesindeki-mokisos-antik-kenti-turizme-kazandirilacak/haber-1793679