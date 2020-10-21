İsviçre Dışişleri Bakanlığı, UKK’nin Artsakh’daki çalışmalarını desteklemek için 1 milyon dolar sağladı – Ermenistan Kamu Radyosu

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, UKK’nin Artsakh’daki çalışmalarını desteklemek için 1 milyon dolar sağladı

Bugün İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Artsakh’daki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin insani yardım faaliyetlerini desteklemek için bir milyon İsviçre frangı (yaklaşık bir milyon dolar) sağlamaya karar verdi.

Açıklama, çatışma bölgesindeki düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

“Çatışmanın tarafları, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymalıdır. Seçicilik ve orantılılık ilkeleri, savaşçı olmayanların korunması her şeyden önemlidir. İsviçre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bu bakımdan, tarafların siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmayan misket bombası kullanımından vazgeçmeleri şarttır” dedi.

İsviçre, insani ateşkese ilişkin anlaşmanın uygulanmamasından üzüntü duyuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu