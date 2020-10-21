İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ sorununun askeri bir çözümü yok. İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın çatışmanın başlangıcından bu yana savaşı sona erdirmek ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliği azaltmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur.

Taraflar sorunları müzakere yoluyla çözmelidir.

Açıklama, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh’in RIA Novosti ile yaptığı röportajda yapıldı.

“Savaşın çatışmayı hiçbir şekilde çözemeyeceğini düşünüyoruz.

Kalıcı bir barış ancak kapsamlı müzakerelerle sağlanabilir”,- diyerek, İran’ın sorunun çözümünde desteğini bu nedenle sunduğunu da sözlerine ekledi.

İran’ın her zaman “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünden, o ülkenin şehirlerinin işgalinin kaldırılmasından ve uluslararası hukuka riayet etmekten”,- yana olduğunu kaydetti.

Khatibzadeh, “Tarafların, toprak bütünlüğüne saygı göstererek uluslararası hukuk çerçevesinde bir anlaşmaya varmak için müzakereleri bilinçli ve barışçıl bir şekilde sürdürmelerini umuyoruz”,- dedi.

Tahran’ın Rusya, İran ve Türkiye’nin katılımıyla çözümü desteklemeyi teklif ettiğini hatırlatarak, bu girişimin AGİT Minsk Grubu’nun Karabağ sorununun çözümüne yönelik çabalarını tamamlayacağını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu