Fransız yetkililer, Paris’in banliyölerindeki bir camiyi geçici olarak kapatmaya karar verdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Fransız yetkililer, Paris’in banliyölerindeki bir camiyi geçici olarak kapatmaya karar verdi

Fransız yetkililer, Paris’in banliyölerindeki bir camiyi geçici olarak kapatmaya karar verdi.

Reuters’ın haberine göre cami, Facebook sayfasında vahşice öldürülen tarih öğretmeni Samuel Patti’ye nefret uyandıran bir video yayınladı.

Polis, caminin kapatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, nefret söylemi ve aşırılık yanlısı propagandayı durdurma sözü verdiler.

Öğrencilerle tartışmak için dini hicivleri kullandığı için bir İslamcının bir öğretmenin kafasını kesmesi Fransa’yı ve dünyayı şok etti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain, bu hafta Fransa’nın “iç düşmanla” karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu