Ermenistan’ın devlet borcunu savaş sırasındada ödemeye devam ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın devlet borcu savaş sırasında ödenmeye devam ediyor. Bilgiler Ermenistan Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

“Ermenistan, devlet borcunu zamanında ve hiçbir engelle karşılaşmadan ödemeye devam ediyor. Azerbaycan’ın Artsakh-Azerbaycan sınırında başlattığı savaş, borç yönetimini etkilemedi.

Aynı zamanda yeni borçlar ediniyor, aylar önce planlanan yeni devlet tahvilleri çıkıyor. Açıklamada, “Maliye Bakanlığı, uluslararası alacaklıların Ermenistan’a ihtiyaç duyulduğu kadar para sağlamaya hazır olduklarını garanti ediyor.”

Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı son verilere göre bu yıl 31 Eylül itibarıyla Ermenistan’ın devlet borcu 7,9 milyar dolar, dış borcu yaklaşık 6 milyar dolar, iç borç 1,9 milyar dolar.

Ermenistan Kamu Radyosu