Ermenistan ve Artsakh’ın tüm eski cumhurbaşkanları bir araya geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Artsakh’ın tüm eski cumhurbaşkanları bir araya geldi

Ermenistan ve Artsakh’ın tüm eski cumhurbaşkanları bir araya geldi

Ermenistan’ın birinci cumhurbaşkanının sözcüsü Arman Musinyan’ın Facebook sayfasında yazdığına göre, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Artsakh Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Arkadi Ğukasyan ve üçüncü Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile görüştü.

“Artsakh ve Ermenistan’daki mevcut endişe verici durum nedeniyle, bu kez Ermenistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan, Robert Koçaryan, Serj Sargsyan, Artsakh Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanları Arkady Ğukasyan ve Bako Sahakyan’ın katıldığı bir danışma toplantısının yapıldığını bildirmek isterim”, – diye yazmaktadır Musinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu