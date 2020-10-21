Ermenistan, Türkiye’den ürün alımını yasakladı

DUVAR – Karabağ’da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sürerken Erivan hükümetinden Türkiye’ye yönelik yeni bir karar alındı. Hükümet açıklamasında, “Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, 20 Ekim’de almış olduğu karar ile Türkiye menşeli ürünlerin ithalatına geçici yasak getirmiştir. Söz konusu yasak 31 Aralık 2020’de yürürlüğe girecektir” denildi.

Ermenistan hükümetinin, Türkiye menşeli ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin kararı güvenlik sebebiyle aldığı belirtildi.

Söz konusu kararın, ‘Karabağ’da Türkiye’nin Azerbaycan’a açıkça destek verdiğine dair doğrulanmış pek çok olay gözönünde bulundurularak alındığı’ kaydedildi.

Hükümet kararında şu ifadeler yer aldı: “Türiye menşeli ürünlerin ithalatı yasaklanarak Türkiye devlet hazinesine Ermenistan üstünden giden parasal kaynaklar kesilmiş olacaktır. Ayrıca düşmanca davranan bir ülkeden ürünlerin ithal edilmesi üstünden Ermenistan’a sızabilecek olağan tehditlerin de önü kesilmiş olacaktır.” (Kaynak: Sputnik)

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