Ermenistan saldırısında evlerini kaybeden aileler konuştu

Azerbaycan’ın Gence şehrinde 17 Ekim’de Ermenistan ’ın sivil yerleşim yerlerine orta menzilli balistik füze saldırısı gerçekleştirmesi üzerine 13 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıda ayrıca 20’den fazla sivil yerleşim yeri de yıkıldı. Füze saldırısında evlerini kaybeden 110 kişiden oluşan 35 aile, Azerbaycan Ziraat Devlet Üniversitesi’ne bağlı Akrar Yurdu’na yerleştirildi. Saldırılarda evlerini kaybeden aileler, 17 Ekim’de yaşadıklarını ve duygularını DHA ’ya anlattı.

“AYNALAR, KAPILAR HEPSİ BAŞIMIZA DÜŞTÜ”

Ailesi ile evdeyken Ermeni saldırısına uğradığını ifade eden Pervane Rahimova, “Evde yatarken, aynalar, kapılar hepsi başımıza düştü. Ailemizden kayıp olmamasına şükür ediyoruz. Oğlumun arabası, evimizi kaybettik. Çocuklarımız her sesten korkuyor. Şeker hastasıyım, çok büyük bir stres yaşadım” ifadelerini kullandı.

“KARABAĞ’DA AZERBAYCAN’IN BAYRAĞI DALGALANACAK”

Balistik füzeyle sivillere yönelik düzenlenen saldırıda arkadaşını yitiren Elbir Caferoğlu, “Rahmete giden arkadaşım Bahtiyar’dan ayrıldıktan 40 dakika sonra biz sokaktayken oldu. Çok şiddetli bir patlamaydı, Allah Ermenilere lanet eylesin, ordumuzun arkasında birleştik, Gence halkı olarak korkmuyoruz. İnşallah Karabağ’da Azerbaycan’ın üç renkli bayrağı dalgalanacak” diye konuştu.

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