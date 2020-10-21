Ermenistan Cumhurbaşkanı Brüksel’de! NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelecek

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan çalışma ziyareti için Brüksel’e gitti. Ziyaret sırasında Sarkisyan’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşmeleri öngörülüyor.

Görüşmeler Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle düzenlenecek.

Sarkisyan AB yetkilileri ile Azerbaycan’ın Ermenistan’ın sınır bölgesindeki yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği top atışlarının delilleri dahil olmak üzere Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı saldırganlığı ve buna Türkiye’nin açıkça müdahalesine dair konular ele alacak.

Bu görüşmelerde ateşkesin uygulanmasını sağlamak amacıyla NATO ve AB yetkilierinin Azerbaycan ile NATO üyesi olan Türkiye tarafından gerçekleştirildiği askeri operasyonlarını sonlandırmak için gerekeni yapması bekleniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/21/Ermenistan-Brüksel-Karabağ-AB/196198