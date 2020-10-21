Azerbaycan Dışişleri Bakanı da Moskova’ya gidiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da Moskova’ya gidiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da Moskova’ya gidiyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Rus tarafı ile görüşmek için Moskova’ya gitti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinden bildirildiğine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova’ya gitti.

Açıklamada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus tarafıyla istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi”,- denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın da gece bir çalışma ziyareti için Moskova’ya gittiğini belirtmek gerekir.

Daha önce, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının 23 Ekim’de Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı görüşmeler yapacağını bildirmiştik.

Ermenistan Kamu Radyosu