Armen Sarkisyan Brüksel’de – Ermenistan Kamu Radyosu

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Brüksel’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bugün Brüksel’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın inisiyatifiyle yapılacak.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı askeri saldırganlığı, Türkiye’nin buna açık katılımı ve Azerbaycan’ın Ermenistan Cumhuriyeti’nin sınır yerleşimlerini topçu ateşine tutmasıyla ilgili gerçekleri Avrupa kurumlarının başkanlarıyla görüşmeyi planlıyor.

NATO ve Avrupa kurumlarının liderliğinin, Azerbaycan ile NATO üyesi Türkiye arasında ateşkes anlaşmalarının uygulanmasını sağlayacak düşmanlıkları durdurmak amacıyla mümkün olan her şeyi yapması bekleniyor.

Ermenistan Kamu Radyosu