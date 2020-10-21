Aliyev hangi sorulardan korkuyor? – Ermenistan Kamu Radyosu

Hangi sorulardan korkuyorsunuz, Sayın Başkan? Aliyev, Bild röportajını iptal etti

Alman Bild gazetesinin muhabiri Paul Rontsheimer’in, Twitter mikroblogunda yazdığına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Alman Bild gazetesi ile önceden belirlenen röportajı iptal etti.

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Karabağ’daki savaş hakkında Bild’e röportaj vermeyi kabul etti, ancak şimdi, aniden bu fikrinden vazgeçti.

Alman gazeteci, hem Ermenistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakan’ın Bild’e röportaj verdiğini hatırlatarak, “Hangi sorulardan korkuyorsunuz Sayın Başkan?”,- diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu