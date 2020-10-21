ABD’li Senatör Edward Markey, Karabağ’ı tanıma ve Azerbaycan ile Türkiye’yi uyarma çağrısında bulundu

ABD’li Senatör Edward Markey, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurieyti’nin Bağımsızlığını tanıma çağrısında bulundu.

Karabağ ihtilafına dair bir açıklama yapan Senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, Dağlık Karabağ’da acil ateşkesin sağlanması ve çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Pompeo’nun, 23 Ekim’de Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşeceğini hatırlatan Markey, AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinden Rusya ile Fransa’nın insani ateşkes önerilerinin hemen ihlal edildiğine dikkat çekti. Çatışmaların, yüzlerce sivil vatandaşın canını aldığını vurgulayan Senatör, Türkiye’nin, Ermeni halkına karşı savaştırmak için Suriye’li kiralik askerler de getirdiğinin altını çizdi.

Markey, “Azerbaycan’ın, Türkiye’nin tam desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler durdurulmalıdır. Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin, bu ihtilafın barış yoluyla çözülmesini desteklediğini ve müzakerelere destek vermeye hazır olduğunu ifade etmeli. Başarılı bir ateşkes ve barışın sağilanabilmesi için Türkiye gibi üçüncü tarafların, kendi saldırıcı eylemlerini ve askeri müdahalesini durdurması gerek. ABD, temas hattında ateşkesini acilen sağlanmasını ve Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla müzakerelerin hemen başlatılmasını sağlamalıdır.

Azerbaycan’ın, çatışmayı haksız olarak savaş yoluyla çözme çabaları devam ederken, uluslararası camiaya, yapıcı müzakerelerin olmadığı şartlarda Artsakh Cumhuriyeti’ni tanımaktan başka çare kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Pompeo’nun, Özgürlüğe destek yasasının 907. bölümünün tamamen uygulanacağı ve ABD tarafından Azerbaycan’a güvenlik alanında verilen desteğin durdurulacağı konusunda uyarıda bulunması gerektiğini de vurgulayan Senatör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran Pompeo ve Trump’ın, çatışmaya daha fazla karışması durumunda askeri desteğe ve yakın ilişkilere son verileceğini açıklaması gerektiğini dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/21/ABD-Edward-Markey-Karabağ-Azerbaycan-Türkiye/196222