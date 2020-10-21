10’dan fazla “Bayraktar” vuruldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, bugün Erivan’da düzenlediği basın toplantısında, savaş sırasında Ermeni silahlı kuvvetlerinin 10’dan fazla “Bayraktar”ı vurduğunu söyledi.

Hovhannisyan, “Bu arada Eylül 2020’de üretilen” Bayraktarlar vardı dedi.

Daha önce, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, son 24 saat içinde vurulan “Bayraktar”ın fotoğraflarını yayınlamıştı.

Basın toplantısında Sputnik Armenia’nın sorusuna yanıt veren Savunma Bakanlığı temsilcisi, Artsakh’ın güneyinde 170 kişilik bir askeri grubun kurtarıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

“Askerlerimizin ilerlemesi sırasında askerlerin bir tuzaktan veya saklanma yerinden çıkarıldığı durumlar var, ancak bu kadar büyük bir sayı mümkün değil. Hovhannisyan, “Belirli bir sayı veremem, ancak sayı o kadar büyük değil” dedi.

Bir kez daha halkı yalnızca resmi bilgileri iade etmeye çağırdı.

“Bir şeyi saklamak veya söylememekle ilgili çeşitli suçlamalar duyuyorum. Savunma Bakanlığı temsilcisi, “Monitörde oturmak yerine, silahlı kuvvetlere katılın ve hiçbir şey saklamadığımızı kendi gözlerinizle görün” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu