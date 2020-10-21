ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑ Ս. ՓՐԿԻՉ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ / PATRİK HAZRETLERİ S. PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ՝ Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանի, 20 Հոկտեմբեր 2020, Երեքշաբթի, ժամը 11.00-ին այցելեց Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոց։ Նորին Ամենապատուութիւնը դիմաւորուեցաւ Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Պետրոս Շիրինօղլուի գլխաւորութեամբ Հոգաբարձութեան անդամներու կողմէ եւ առաջանորդուեցաւ Հիւանդանոցի Վարչական Կեդրոնը։

Պատրիարք Հայրը, առաջին հերթին Ազգային Հիւանդանոցի գործունէութեան մասին տեղեկութիւններ ստացաւ վարչայիններէ։ Զրոյցի տեւողութեան ընթացքին, օրակարգի եկաւ վերջերս Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան եւ Գարակէօզեան Վարժարանի Խնամակալութեան միջեւ ծնունդ առած կալուածական հարցը։ Նորին Ամենապատուութիւնը, լսեց վարչայիններու գաղափարները եւ ապա իր հայրական յորդորը ուղղեց ներկաներուն եւ փափաք յայտնեց որ այս հարցը խաղաղ եւ բարւօք ելքի մը հասնի։ Ի միջի այլոց, Պատրիարք Հայրը Քորոնա Համավարակի շրջանին, Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի ստանցնած ծառայութեան համար յատուկ գնահատանք յայտնեց։

Հանդիպման աւարտին, հոգաբարձութիւնը ճաշկերոյթով հիւրընկալեց Նորին Ամենապատուութիւնը, որուն աւարտին Պատրիարք Հայրը իր օրհնութիւնը տուաւ Ս. Փրկիչ Հիւանդանոցին եւ յաջողութիւն մաղթեց հոգաբարձութեան բոլոր անդամներուն իրենց ազգանուէր գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 20 Ekim 2020, Salı, saat 11:00’de, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan’ın refakatinde S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’ni ziyaret etti. Patrik Hazretleri, burada Bedros Şirinoğlu başkanlığında S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı ve vakfın yönetim binasına geçti.

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak Hastane’nin faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgiler aldı. Sohbet esnasında, son zamanlarda S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve Karagözyan Okulu Vakfı arasında bir taşınmaz nedeniyle meydana gelen anlaşmazlık gündeme geldi. Patrik Hazretleri, bu konu hakkında öncelikle yöneticilerin düşüncelerini dinledi ve sonrasında pederane öğütlerde bulundu. Patrik Hazretleri, bu anlaşmazlığın huzurlu bir şekilde nihayete erişmesini diledi. Bununla birlikte, Patrik Hazretleri, Corona Virüs pandemi sürecinde, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin üstlendiği önemli rolü takdir etti.

Görüşme sonrasında, Yönetim Kurulu Patrik Hazretleri’ni öğle yemeğiyle ağırladılar. Patrik Hazretleri, hastaneden ayrılmadan önce S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’ni takdis etti ve cemaat yararına yürütecekleri çalışmalarda yöneticilere başarı dileklerinde bulundu.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.437146606445228/1668212126671997/