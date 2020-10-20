Yunanistan’da antisemit saldırı

Saldırı Atina hükümeti tarafından anında kınandı ve yapılan açıklamada, “Yahudi kardeşlerimize ve Nazizm’in kurbanlarının aziz hatırasına yapılan saldırı kabul edilemez” ifadesi yer aldı. Pazartesi günü basına bir açıklama yapan Yahudi cemaatleri temsilciliği, bazı mezarlıkların ve Holokost anıtının hakaret içeren duvar yazıları ile kirletildiğini belirtti. Duvar yazıları arasında “Yahudilerle hep kaybedilir”, “İsrail’e Ölüm” ve Nazi Almanya’sının ünlü mottosu “Yahudiler dışarı”gibi mesajlar vardı.

Saldırının Yunan neo-Nazi partisi Altın Şafak’ın çekirdek kadrosunun bilinen üyelerinin hapis cezası almasından günler sonra gelmesi dikkat çekiyor. Dava uzun süredir Yunanistan’da gazetelerin manşetlerini işgal ediyordu.

Mahkeme verdiği kararla 50’den fazla parti üyesini suç amaçlı örgüt kurmak, izinsiz ateşli silah taşımak, cinayet ve saldırı gibi suçlardan mahkum etti. Yunanistan’da siyasiler, neo-Nazi partisiAltın Şafak’ın söz konusu cezai hükümlerden sonra büyük bir darbe aldığını belirtiyor.

Şalom Gazetesi