Vurulan Türk İHA’nın kamerası Kanada’da yapıldı. detaylar – Ermenistan Kamu Radyosu

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, dün hasar gören Türk Bayraktar TB2 askeri ATS ile ilgili ayrıntıları verdi.

Artsakh Savunma Ordusu hava savunma birliğinin dün vurduğu Türk Bayraktar TB2 muharebe İHA’nın uzaktan kumandalı kamerası L-3 WESCAM CMX-15D modelidir. 2020 yılında üretilmiştir. Haziran 2020’de Kanadalı WESCAM firması tarafından Bayraktar TB2 üzerine kuruldu. Stepanyan Facebook sayfasında “Eylül ayında” yazdı.

İHA’nın toplam operasyonunun 31 saat olduğunu söyledi.

Unutulmamalıdır ki, 19 Ekim’de Savunma Ordusu Türk yapımı bir İHA’yı vurdu. Uzmanlara göre, Artsakh Savunma Ordusu tarafından yayınlanan videodaki çekimlerden biri Kanada yapımı bir CMX 15D optik cihazı gösteriyordu.

Daha önce, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Türkiye’ye askeri teçhizat tedarikinin askıya alınacağını duyurmuştu.

Kanada İthalat ve İhracat Yetkilendirme Yasası, uluslararası insancıl hukuk veya insan haklarına aykırı olarak kullanılması halinde ateşli silahların satışını yasaklıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu