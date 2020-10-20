Tarsus Gezilecek Yerler (2020) – Tarsus Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerlerin Listesi

Tarsus, Akdeniz Bölgesi’nde Mersin iline bağlı bir ilçedir. Mersin ile Adana illeri arasında sıkışıp kalmıştır. Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerini yaşamış en eski yerleşim yerlerindendir. Tarihi İpek Yolu güzergahında olması nedeniyle birçok tarihi ve kültürel yapıya sahiptir. Eşsiz tarihi dokusu ve kültürel yapısına rağmen turizm açısından hep ikinci planda kalmıştır. Tarsus’un gezilecek yerlerini öğrenip, buna göre bir tatil planı yapabilirsiniz. Tarsus’ta gezmeniz gereken yerleri sizler için derledik.
Tarsus, Kilikya’nın başkenti olarak 10.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Döneminin liman ve en önemli kentlerinden biridir. Şehir kurulduğu dönemden beri adını ve yerini değiştirmeden günümüze gelmiştir. Klikya’nın başkenti olması, tarihi İpek Yolu üzerinde olması medeniyetler beşiği olarak adlandırılmasını sağlamış.Türkiye’de ilk elektrik santrali 1902’de Tarsus’ta kurulmuş. İstanbul gibi bir yerde elektrik yokken Tarsuslular medeni şekilde yaşıyorlarmış. Dünyanın ilk kanalizasyonlu Tarihi Roma Yolu ve Roma Hamamı burada bulunuyor. Ünlü filozof Cicero, Tarsus’ta yaşamıştır. Filozof, bilim adamları ve üniversiteleriyle medeniyetin başkenti olmuş.Tarsus’un Müslümanlar ve Hristiyanlar açısından da önemi ve değeri büyüktür. Antik Çağ’ın en büyük tapınağı Donuktaş ile Ashab-ı Kehf’in (Yedi Uyurlar) kaldığı mağara Tarsus’ta bulunuyor. 12 havariden biri olan Saint Paul burada doğmuş ve yaşamıştır. Bu nedenle Yedi Uyurlar Mağarası Müslümanlar tarafından, Saint Paul Kuyu’su da Hristiyanlar tarafından kutsal sayılır.Tarihsel bir kimliğe sahip Mısır Kraliçesi Cleopatra ile sevgilisi Romalı General Antonius’a ev sahipliği yapmıştır. Efsanelere konu olan Şahmeran’ın öldürüldüğü varsayılan hamam Tarsus’ta bulunuyor.
1. Yedi Uyurlar Mağarası (Eshab-ı Kehf Mağarası)
Mağara, Tarsus’a 14 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü’nde bulunuyor. Hristiyan ve Müslüman aleminin kutsal yerlerinden biridir. Mağara, Kuran-ı Kerim’in Kehf suresinde bahsi geçiyor. Mağaraya 15 basamaklı bir merdivenle iniyorsunuz. İçeride dört adet mezar bulunuyor. 1873’te Osmanlı padişahı Sultan Abdulaziz mağaranın yanına bir kitabe ve cami yaptırmış.Dönemin zulmünden kaçarak mağaraya sığınan Yelmiha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş, Kefeştetayuş adındaki yedi genç ile köpekleri Kıtmir’in 300 yıl uyudukları kabul ediliyor.
2. St. Paul Kilisesi
Saint Paul, Tarsus’ta doğmuş ve Hz. İsa’nın 12 havarisinden birisidir. Bu kilise Saint Paul adına yaptırılmıştır. Kilise 460 metre alan üzerine inşa edilmiş, dikdörtgen yapılıdır.
3. Aziz Paul Kuyusu
Hristiyanlar için önemli bir ruhani merkezdir. Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynayan Sanit Paul’un evinin yeri olarak kabul ediliyor. Geçmiş yüzyıllarda Avrupa’dan Kudüs’e kara yoluyla hacca gidenlerin mola yeriymiş.Kuyunun suyu yaz-kış hiç eksilmiyor. Kuyunun ağzı silindirik mermer taşla kapalıdır. Asıl kuyu gövdesi kare şeklindedir ve derinliği 38 metredir.
4. Ulu Cami
1579’da Ramazanoğlu Beyliği döneminde İbrahim Bey tarafından yaptırılmış. Cami-i Kebir ya da Cami-i Nur adıyla da anılır. 1895’de eklenen saat kulesi, türbe ve imaretleriyle külliye görünümünü almıştır. Klasik Osmanlı süsleme sanatını inceleyebilirsiniz.
5. Kırk Kaşık Bedesteni
Bedesten, Ulu Cami’nin hemen yanı başında bulunuyor. Ulu Cami’yle aynı dönemde yaptırılmış. İlk yıllarında imarethane ve medrese olarak kullanılmış. Cumhuriyet döneminde çarşı olarak kullanılmaya başlanmış. Yapının dış cephesinde kaşık süslemelerini görebilirsiniz.Bedestene Doğu ve Batı kapılarından girip, çıkabiliyorsunuz. Yapı, 21 odaya ve 7 kubbeye sahiptir. Çarşıda; seramik, ahşap, bakır, gümü, deri, dokuma gibi yöresel el sanatları, hediyelik eşyalar ve yöresel damak tatları satılıyor.
6. Kleopatra Kapısı
Tarsus, dönemin liman kenti olması nedeniyle, Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra’nın denizden geldiğinde karaya ayak bastığı yere bu kapı yapılmış. Yerli halk “Kancık Kapı” olarak da adlandırıyor. Bizans surlarından ayakta kalan tek antik kent kapısıdır. Zamanla deniz çekilince kapı da içeride kalmış. Kapı, Horasan harcı ve kullanılarak at nalı şeklinde yapılmış.
7. Danyal Peygamberin Mezarı ve Makam Cami
Türkiye’deki tek peygamber kabridir. Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından büyük ilgi gören ve ziyaret edilen yerdir. Peygamberin naaşının çalınmaması için Hz. Ömer döneminde akarsuyun üstüne inşa edilmiş. Suyun giriş yerinde kalın demir mazgalları görebilirsiniz.
8. Şahmeran Hamamı
Şahmeran, insan başlı ve yılan gövdeli, yılanların şahı olarak bilinen efsanevi varlıktır. Bir insanı sevmesi üzerine yeryüzüne çıkmış ve insanın ihaneti sonucu bir hamamda öldürülmüştür. Şahmeran’ın öldürüldüğü varsayılan hamam Tarsus’ta bulunuyor.Hamam, Romalılardan kalma bir temel üzerine Ramazanoğulları tarafından yapılmıştır. 4 eyvan, sıcaklık ve halvet kısımlarından oluşan hamam tarihi süreçte birçok onarım görmüş. 1990’dan itibaren hizmet vermeye devam ediyor.
9. Antik Yol
Roma döneminden kalma bu yol tesadüfen keşfedilmiş. 1993’te otopark yapılırken bu tarihi yol ortaya çıkıyor. Bu tarihi yol Poligonal tekniklerle yerleştirilmiş bazalt taşlardan oluşuyor. Bu 60 metrelik yolun en önemli özelliği halen kullanılır halde olan kanalizasyon sistemidir.
10. Tarsus Şelalesi
Berdan Çayı’nın 5 metrelik bir mesafeden Roma Dönemi’nden kalma nekropol alanına dökülen bir şelaledir. MS 500’lü yıllarda kenti su taşkınlarından korunmak için çayın yatağının değiştirilmesiyle şelale oluşmuş. Şelale bölgesi Kydnos olarak biliniyor. Roma Dönemi kalıntılar ve oyulmuş mezarlar bulunuyor.
https://www.milliyet.com.tr/galeri/tarsus-gezilecek-yerler-2020-tarsus-mutlaka-gezilmesi-gereken-yerlerin-listesi-6334723/2
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