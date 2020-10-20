Sinan Oğan: Ermeni toplumunda büyük bir yıkım var

**HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.**

Eski milletvekili Sinan Oğan, Habertürk’te katıldığı bir programda, Ermenilerin internette, Azerbaycanlı sivilleri vurmalarını desteklediklerini açıkladı.

Habertürk kanalında Küpra Par’ın sunduğu, Açık ve Net programına konuk olan 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Ermeni vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ERMENİ TOPLUMUNDA BÜYÜK BİR YIKIM VAR”

Ermenilerin büyük bir yıkım içinde olduklarını belirten Oğan, “Ermeniler Dağlık Karabağ meselesinde forumlarda yazıyorlar. Birincisi, Ermeni toplumunda büyük bir yıkım var ve bu psikolojik yıkım, Ermeni iktidarını da çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Onlarda da zaten benzer bir yıkım var ve şunlar ifade ediliyor.

” ‘AZERBAYCANLILARA İLK BOMBAYI ATTIKTAN SONRA TOPLANANLARA İKİCİ BOMBAYI ATIN’ DİYORLAR”

Düşünebiliyor musunuz? Bakıyorsunuz önünde doktor, profesör, öğretmen unvanı olan insanlar şunu öneriyor bu forum sitelerinde.. Niye ciddiye alıyorsunuz diyeceksiniz. Bir tane olsa almazsınız ama çok sayıda var. Diyor ki ‘Gence gibi sivil yerleşim yerlerine ilk bombayı attıktan sonra, toplananlara ikinci bombayı atın.’ diyorlar. Bu kadar ciddi psikolojik bir yıkım halindeki bir toplulukla karşı karşıyayız.

“İNTİKAMI TÜRK VE AZERBAYCANLI DİPLOMATLARA SALDIRARAK ALALIM”

Şunları söylüyorlar ‘Madem Karabağ’da biz yeniliyoruz, intikamını Türk ve Azerbaycanlı diplomatlara saldırarak alalım.’ diyorlar. Bunun dikkate alınması gereken bir tehdit olduğu kanaatindeyim.” ifadelerinde bulundu.

ERMENİSTAN’IN SALDIRILARINDA 61 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca, Ermenistan’ın, Azerbaycan’daki sivil yerleşimlere top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil hayatını kaybetti, 282 sivil yaralandı.

Ermenistan’ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

https://www.ensonhaber.com/gundem/sinan-ogan-ermeni-toplumunda-buyuk-bir-yikim-var