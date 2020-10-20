Sahte Azerbaycan videoları hakkında – Ermenistan Kamu Radyosu

Blogger Alexander Lapshin, Facebook sayfasında sahte Azerbaycan videoları hakkında yazıyor.

“Azeri” askerlerin “Kurtulmuş” Hadrut, Martuni, Cabrayil’de çektiği videoları izlediğimizde, Ermenilerin Arapça yazı kullandığı ve Suriye Ulusal Bankası’nın Martuni’de faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Arap alfabesine bakılırsa, bir sebeple Halep şubesi.

Azerbaycan videolarından Karabağ’daki otomobillerin plakalarının Ukrayna “UA” olduğunu, etrafındaki sahnelerin Donetsk’e benzediğini öğrendim.

Azerbaycan’ın işgal ettiği iddia edilen Zod dağ geçidinde güçlü çam ormanlarının olduğunu öğrendiğim için sevinçli olmadı. Sadece bir yıl önce oradaydım. Bu bir mucize, çünkü bir yıl önce çıplak kayalar vardı.

İnanıyorum ki Azerbaycan, Yakma özel kuvvetleri tarafından Stepanakert’te yapılan özçekimlerle yakında tanışacak.

Bu fotoğraflardan hayranlık duymadan değil, Stepanakert’in Sumgait’i çok anımsatan deniz kenarında harika bir tatil beldesi olduğunu görebiliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu