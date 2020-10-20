Rumlar ve Ermeniler protesto için Türkiye sınırında toplandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rumlar ve Ermeniler protesto için Türkiye sınırında toplandı

Greek City Times’ın haberine göre, Yunanlılar ve Ermeniler Yunanistan’dan Türkiye’nin karayolu boyunca protesto yürüyüşü düzenlediler. Hem Rumlar hem de yerel Ermeniler eylem için bir araya geldi.

Yunanistan ve Ermenistan bayraklı 80 araba ve yaklaşık 300 kişi toplandı. Sınır şeridine yaklaştıktan sonra, Türkiye sınırındaki Evros Kipi sınır kapısına yürüdüler ve ellerinde “Türkiye, Ermenistan üzerinden ellerini çeksin” gibi sloganları vardı.

Bundan sonra, Türkiye sınırındaki Dedeağaç kentine geldiler ve buradaki sokaklarda yürüdüler.

Tüm dünyadaki Rumların Ermenileri desteklemek için mitinglere katıldığı ve ayrıca Hayastan Tüm-Ermeni Fonu’na para aktardığı unutulmamalıdır. ABD Pontus Rumları Federasyonu 100 bin dolar ve Selanik sakinlerinden yaklaşık 17 bin avro topladı.

Ermenistan Kamu Radyosu