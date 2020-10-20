Paşinyan, “Bayraktar”ın Ermenistan için önemi hakkında yorum yaptı – Ermenistan Kamu Radyosu

Paşinyan, “Bayraktar”ın Ermenistan için önemi hakkında yorum yaptı

Savaş sırasında, Artsakh Savunma Ordusu yaklaşık bir düzine Bayraktar Türk insansız hava aracını düşürdü.

Bu bilgi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Facebook’ta yaptığı paylaşımda açıklandı.

Paşinyan, “Hasarlı cihazların hiçbiri Savunma Ordusu’nun kontrolündeki alanlara düşmedi.”

Başbakan ayrıca Kanada’da Eylül ayında üretildiği belli olan “Bayraktar” parçalarının, Haziran ayında ise son teknoloji fotoğraf makinesinin Ermeni tarafının elinde göründüğünü bildirdi.

“Bu nasıl olabilir? Bu gerçek, Türkiye’nin Artsakh’a karşı terörist savaşa ve hazırlıklarına doğrudan dahil olduğunu kanıtlıyor.

Paşinyan, “Bayraktar için gerekli bileşenleri Türkiye’ye tedarik eden ülkeler, bu nedenle Kanada örneğini takip etmeli ve daha fazla tedariki askıya almalıdır.”

Ermenistan Kamu Radyosu