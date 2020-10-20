Karabağ’da Ermeni askerler tarafından Bayraktar TB2 SİHA vuruldu (Video, foto)

Artsakh (Daglık Karabağ) Savunma Ordusu tarafından vurulan beş silahlı insansız hava aracının (SİHA) kalıntılarını gösteren videodan, SİHA’lardan en az birinin Türk yapımı Bayraktar TB2 olduğu anlaşılıyor.

Videoda görünen sensör ve kamera kayıt cihazı, Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının aynı cihazına benzer. Ayrıca güç kablolarından birinin üzerinde “GÜÇ ve Haberleşme Kablosu” yazılı olan bir etiket var.

Anılan bilgi, Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan tarafından da teyit edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/Karabag-Ermeni-Bayraktar-TB2-SİHA/196081