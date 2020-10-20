İran’ın Bahailere uyguladığı baskı İsveç Parlamentosu gündemine geldi

Stockholm

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Anders Österberg, İran’da Bahailerin İslami rejimin ağır baskısı altında olduğunu belirterek Dışişleri Bakanı Ann Linde’den konuyu İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde ve Avrupa Birliğinde gündeme getirmesini istedi.

Österberg, parlamentoya verdiği soru önergesinde, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Bildirgesi’nde herkesin eğitim hakkı olduğu belirtilirken İran’da etnik azınlıkların eğitim hakkının ihlal edildiğini söyledi.

İran’da ülkenin Müslüman olmayan en büyük dini azınlığı Bahailere sistematik baskı uygulandığını belirten Österberg, “1991 tarihli ülkenin dini lideri Hamaney’in imzasının olduğu ‘Bahai sorunu’ başlıklı gizi bir belgede İran kurumlarının Bahailerin toplumda yer edinmelerini engellemek için ne yapmaları gerektiği anlatılıyor. Bunun bir biçimi Bahailerin yüksek okullar ve üniversitede eğitim görmelerinin engellenmesidir. 80’li yıllardan itibaren İran’da binlerce Bahainin üniversite ve yüksek okullara gitmeleri engellendi veya sırf inançlarından dolayı ülkenin pek çok yerindeki üniversitelerden atıldı” dedi.

“BAHAİ GENÇLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRMELERİ ENGELLENİYOR”

Österberg, sınavda başarı gösteren Bahai gençlerinin üniversitelere girişlerinin başvurularının eksik olduğu gibi sahte gerekçeler öne sürülerek rededildiğini belirttikten sonra İranlı kurumların ayrımcı eğitim politikasına şu ifadelerle dikkat çekti:

“İranlı kurumlar daha önce üniversite sınavlarına giren herkesden hangi dine mensup olduğunu bildirmesini dayattılar. Ülkede resmi olarak kabul edilen 4 din; İslam, Hıristiyan, Yahudi ve Zerdüşt olanların dışındakiler dıştalandı. Kurumlar, 2003 yılında artık üniversite sınavlarına gireceklerin hangi dine mensup olduklarını açıklamalarına gerek olmadığını duyurdu. Bahai gençleri, o sıralar bu uygulamanın onlara üniversite ve yüksek okullarda okumalarının önünü açacağını sandı. Ama kurumlar, çok sayıda Bahainin üniversitelere girmelerini engellemek için değişik numaralar geliştirdiler.”

“BAHAİLER SİSTEMATİK OLARAK BASKI ALTINDA”

İsveç Hükümeti’nin 2019 yılında yayımladığı İran’da insan hakları raporunda Bahailerin inançlarının kabul edilmediği ve dini azınlık olarak sistematik olarak baskıya uğradıkları tespitlerine yer verildiğine dikkat çeken Österberg, “Raporda daha sonra Bahailerin yüksek öğrenim için kurumlara kayıtlarının engellendiği ve üniversitelerde azınlıklara özellikle de Bahailere ayrımcılık yapıldığı belirtiliyor” dedi.

Österberg, kişilerin temel haklarından olan eğitim görme hakkına yönelik işlenen ağır suçların değişik kuşaktan Bahaileri olumsuz etkilediği aktardıktan sonra “Bu kurumların Bahailere yönelik ekonomik apartheidinin bir parçası. Dışişleri Bakanlığının raporunda Bahailerin özel ve resmi sektörde işe alınmalarının engellendiği, baskıya uğradıkları ve tutuklandıkları belirtiliyor” dedi.

Bahailerin dükkan açmalarının ve ticaretle uğraşmalarının da engellendiğine dikkat çekti.

“DEZENFORMASYON YAYGINLAŞTIRILIYOR”

Son aylarda Bahailere yönelik baskıların yoğunlaştığını Şiraz kentinde çok sayıda Bahai hakkında dava açıldığını belirten Österberg, Bahailere yönelik karalama kampanyasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Küresel pandemi sırasında cezaevleri bulaşığın yaygınlaşmasının kaba temelini oluşturuyor. Suçsuz Bahailer ve vicdan mahkumlarının yaşamları cezaevlerinde doğrudan tehlikeye atılıyor. Devlet medyası aracılığıyla yürütülen eş güdümlü bir kampanyayla dezenformasyonun yaygınlaştırılması hız kazandı. TV kanalları, gazeteler, radyo kanalları ve sosyal medya makalelere dolu. Bahailere cevap hakkı tanımayan suçlayıcı bir video gösterimde.”

Dış dünyanın tüm karalama ve saldırılara karşı insan haklarının yanında yer almasını, Bahailer ve diğer azınlıklarına yapılan baskıların son bulmasını talep etmelerini isteyen Österberg, Dışişileri Bakanı Ann Linde’ye Bahai gençlerine eğitimde yapılan ayrımcılığın İran’la yapılan görüşmelerle Avrupa Birliği’nde gündeme getirmesini istedi.

DIŞİŞLERİNİN YANITI: KONUYU GÜNDEME GETİRDİK

Östeberg’nin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ann Linde, hükümetin İran’la ilişkileri sırasında etnik ve dini azınlıkların ve bu arada Bahailerin durumlarını gündeme getirdiğini söyledi.

Son olarak İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in 2019 Ağustos’unda Stockholm ziyareti sırasında konuyu gündeme getirdiğini belirten Linde, Bahailer dini vecibelerini özgürce yerine getirebilmeleri için Almanya ve İngiltare Dışişleri Bakanları ile birlikte Financial Times gazetesinde ortak bir makale yazdıklarını söyledi.

Makalenin yayımlanmasından birkaç gün sonra 31 Temmuz günü Yemen’de cezaevinde tutulan 6 Bahainin serbest bırakıldığına dikkat çekti.

Linde, İran’da Bahailer ve diğer azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi için konuyu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin gündemine getirmeye devam edeceğini belirttikten sonra “Biz bu konuları İran’la olan ilişkilerimizde de sürekli gündeme getireceğiz” dedi.

DÜNYADA 7 MİLYON CİVARINDA BAHAİ VAR

19. yüzyılda İran’da ortaya çıkan Bahai inancı, Molla rejiminin ağır baskısı altında. İran, Irak, Mısır ve Hindistan’da ve dünyanın değişik bölgelerinde 7 milyon civarında Bahai bulunduğu tahmin ediliyor.

İran, 2016 yılında Bahailere yönelik kapsamlı bir tutuklama başlatmış, gözaltına alınan ve tutuklanan yüzlerce Bahai, kefalet ücreti ödemek zorunda bırakılmıştı.

Son olarak bu yılın temmuz ayında Şiraz kentinde yaşayan 30 Bahai, “muhalif örgütlerle işbirliği” yaptıkları ve “İran rejimine karşı çalışma yürüttükleri” suçlamalarıyla tutuklanıp işkenceden geçirilmişti.

Evrensel Gazetesi