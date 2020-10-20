Fransız Senatör: Dağlık Karabağ’ın tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan’ın kınanması için teklif sunacağım

Fransız Senatör Valerie Boyer, bu hafta Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan’ın eylemlerinin kınanması için Senato’ya teklif sunacağını ifade etti.

Twitter’dan açıklama yapan Fransız Senatör Valerie Boyer, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki ilerleyişine karşı koymak, aynı zamanda Türk İslamının Avrupa’da yayılmasına engel olmak anlamına geliyor. Bu hafta Senato’ya Dağlık Karabağ’ın tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan’ın eylemlerinin kınanması için teklif sunacağım” ifadelerini kullandı.

S’opposer à l’avancée de l’#Azerbaïdjan au #HautKarabagh c’est aussi s’opposer à l’expansion de l’islam turc à travers l’Europe. Je déposerai cette semaine un texte au Sénat pour reconnaitre le #HautKarabagh et condamner les actes de la #Turquie et de l’Azerbaïdjan. — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 19, 2020

​Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le drian, özellikle de Türkiye tarafından olmak üzere Dağlık Karabağ’daki gerginliğe dışarıdan bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve bu tür bir müdahalenin yalnızca gerginliği tırmandıracağını ifade etmişti.

Le Drian, konuyla ilgili ülkesinin tarafsız kalması gerektiğini belirtmişti.

Sputnik Türkiye