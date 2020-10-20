Fransa’nın Vienne şehri, Karabağ Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı

Fransa’nın Vienne şehir meclisi, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etti.

Vienne Ermeni Belediye Başkan Yardımcısı Levon Sakounts, Facobook üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu haberi duyurdu.

Sakounts, “19 Ekim tarihinde Vienne şehir meclisi, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etti. 2014’te Hadrut–Vienne dostluğunu kuran Vienne şehir meclisi, bu çatışma nedeniyle zarar gören sivil halka desteklerini bildirerek, Fransa Hükümetini, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.



Ermeni Belediye Başkan Yardımcısı, Vienne şehrinin, Artsakh’ta zarar gören sivil halka destek olarak 5000 avro kadar bir bağış yaptığını da bildirdi.



Fransa’nın Vienne ve Ermenistan’ın Goris şehirlerin kardeş şehirlerdir. Şubat 2014’te Vienne ile Artsakh’ın Hadrut şehirleri arasında da bir dostluk memorandumu imzalandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/Fransa-Vienne-Karabağ-Ermeni/196086