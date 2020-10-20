Ermenistan barış istiyor, Türkiye cinayet istiyor. Ermeniler Madrid sokaklarında – Ermenistan Kamu Radyosu

Dünyanın farklı ülkelerindeki Ermeniler, Ermenistan ve Artsakh’a Azeri-Türk saldırısına karşı protesto eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

Bir sonraki protesto yürüyüşü kısa bir süre önce İspanya’nın başkenti Madrid’de başladı.

Yağmurlu hava bile protesto yürüyüşünün kalabalık olmasını engellemedi.

Ermeniler, seslerini İspanyol liderliği ve Avrupa’ya duyurmak için İspanya’nın farklı yerlerinden başkent Madrid’e geldiler.

Binlerce katılımcı farklı afişler atarak Ermeni üç rengini sallıyor.

“Ermenistan barış istiyor, Türkiye cinayet istiyor.”

Katılımcılar “Kurtuluş uğruna kopukluk” talep ediyorlar.

Protesto yürüyüşü çeşitli İspanyol medyasında yer alırken, Artsakh savaşı İspanyol basınında neredeyse hiç yer almıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu