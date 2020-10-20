Azerbaycan’a bir darbe daha! Yarbay Seyid Cəfərov Zaur Hüseyn oğlu etkisiz hale getirildi

Azerbaycan sivil alanları bombalarken, Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu birimleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde bir başka yüksek rütbeli subayı etkisiz hale getirdi.

Seyid Cəfərov Zaur Hüseyn oğlu Azerbaycan terörist ordusunda Ağır Topçu Tugayı Kurmay Başkanı ve Yarbay olarak görev yapıyordu.

27 Eylül’de Azerbaycan’ın saldırısıyla Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) başlayan ve bugüne kadar devam eden savaş operasyonlarında Azerbaycan-Türkiye terörist güçlerinin can kaybının sayısı 6,259’a ulaştı. Bununla birlikte düşmanın, 195 İHA’sı, 16 helikopteri, 22 savaş uçağı, 566 zırhlı aracı ve 4 TOS sistemi, 4 Smerç ve 1 Uragan çok namlulu roketatar sistemleri imha edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/Azerbaycan-yarbay-Cəfərov/196084