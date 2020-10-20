“39 yıl sonra Fransa İslam Cumhuriyeti olacak”

Suudi Arabistan merkezli Şark’ul Avsat sitesinin yazarı Hamad Macid, ABD merkezli bir Hristiyan kuruluşun Batı ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfusun artışıyla ilgili raporu kaleme aldı.

Suudi Arabistan merkezli Şark’ul Avsat yazarı Hamad Macid, “Macron ve ‘İslami tehlike’ çanları” yazısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “İslam bir krizin içinde” açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Macid yazısında, Batı dünyasındaki Müslüman azınlıkların Batılı liderlerin çoğu için “kronik bir baş ağrısı” gibi göründüğünü yazdı. Macid, ABD merkezli Hristiyan araştırma kuruluşunun çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu Hristiyan kuruluşun hazırladığı rapordan paylaşımlarda bulundu.

“Nüfusun azalmasıyla birlikte medeniyet de geriler”

“Herhangi bir uygarlığın nüfus artış hızı yüzde 2,11’den fazla değilse 25 yıldan fazla dayanamaz. Batılı ülkelerin hiçbiri bu orana ulaşmış değil. Fransa ve İspanya gibi nüfus artış oranının yüksek olduğu Batılı ülkelerde bile bu oran sırasıyla yüzde 1,8 ve 1,1’dir. Yüzde 2,11’den düşük herhangi bir oran, medeniyet ve kültürel varoluşta da bir düşüş anlamına gelir.”

“39 yıl sonra ‘Fransa İslam Cumhuriyeti”

Araştırmanın sonucunda ise şu ifade yer alıyor:

Müslüman nüfusunda Fransa’da yüzde 8,1, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 1,8 oranında görülen artış, Fransa’nın güneyindeki Cami sayısının kilise sayısını geçmesi, Fransız Müslüman çocukların diğerlerine oranının 20’ye ulaşması ve Nice, Marsilya ve Paris gibi şehirlerde bu oranın yüzde 45’e kadar ulaşması, söz konusu kurumu hayrete düşüren durumlar arasında yer alıyor. Böyle devam ettiği takdirde 2025’e kadar her beş Fransız’dan biri Müslüman olacak. Yapılan uyarıda da belirtildiği üzere bu tablo, ülkenin 39 yıl sonra ‘Fransa İslam Cumhuriyeti’ haline geleceğini gösteriyor.

“ Almanya 2050’ye kadar İslami bir ülke olacak”

“ İngiltere‘deki Müslüman nüfus 30 yılda 80 binden 2,5 milyona ulaştı. Yani yaklaşık 30 kat arttı. Ayrıca Hollanda’daki doğumların yüzde 50’sini Müslümanlar oluşturuyor ve bu da 15 yıl içinde ülke nüfusunun yarısının Müslüman olacağı anlamına geliyor. Almanya hükümeti bu konuda kamuoyuna ilk açıklamayı yapan taraf oldu. Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Nüfus sorunu önü alınamaz bir raddeye ulaştı ve kontrolden çıktı. Almanya 2050 yılına kadar İslami bir ülke olacak.”

“20 yıl içinde Avrupa’daki Müslüman nüfus 104 milyona çıkacak”

“Avrupa’daki Müslümanların sayısı 52 milyon civarında ve bu sayı sadece 20 yıl içinde ikiye katlanacak, yani Müslüman sayısı 104 milyona ulaşacak. Amerikan Katolik Kilisesi, Müslüman sayısının sınırlarını aştığını ve böyle devam ettiği takdirde İslam’ın dünya üzerinde en yaygın ve baskın din haline geleceğini söylüyor.”

https://www.milligazete.com.tr/haber/5623347/39-yil-sonra-fransa-islam-cumhuriyeti-olacak